Cartas de lectores: La Legislatura debe cumplir las normas y ser eficiente

Que la mayoría no sirva para imponer sino para proponer

Legisladores, diputados o representantes de la Función Legislativa tiene un sagrado deber: cumplir los deberes para los cuales han sido elegidos. Ahora se ha conformado el buró de quienes van a emprender un nuevo sendero pues tienen mayoría de votos y deben cumplir las obligaciones normativas para las que fueron seleccionados.

No puede ser posible que solo se hayan dedicado a oponerse por oponerse. Hoy la realidad política no es adversa al Gobierno y nada justifica el incumplimiento de sus deberes y mandatos constitucionales. Ojalá los elegidos sean lo suficientemente serios para no solo buscar futuro político individual sino el éxito del Ecuador. Es tiempo de aprobar proyectos de leyes viables, de legislar leyes o normas jurídicas que beneficien al país.

En calidad de ciudadano ecuatoriano pienso que tanto los legisladores como todos los funcionarios públicos deben cumplir con sus deberes constitucionales y ademas recordar y que no se puede perder tiempo; no más del que ya se ha perdido. Que la mayoría no sirva para imponer sino para proponer.

Eduardo Jiménez Macías