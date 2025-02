Cartas de lectores: ¿Cómo le gustaría ser reconocido?

Si bien la ocupación del Canal de Panamá por China comunista es una de las preocupaciones del presidente Trump, la liberación del pueblo cubano también facilitaría la cuestión del canal panameño, pues Cuba comunista tiene sus agentes militares en Panamá desde antes del caudillo Gral. Manuel A. Noriega, quien estuvo en el tráfico de drogas a EE.UU. bajo dirección del tirano Fidel Castro (revelar los archivos no publicados de las declaraciones del general en su juicio y prisión en EE.UU.). Durante aquel tiempo uno de los testaferros de Fidel era la compañía multinacional militar estatal Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), aún radicada en Panamá. Pienso como el articulista de The Hill, Keiht Nauhgton, que “una Cuba democrática aportaría enormes beneficios económicos y de seguridad y es la oportunidad política e histórica perfecta para Trump”. Él debe preguntarse qué sería más impresionante: ser conocido como el presidente que hizo lo que otros 11 presidentes no pudieron hacer (liberar a Cuba) o quien ahorró unos cuantos dólares en peajes del canal”.

Óscar Biscet