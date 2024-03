Cartas de lectores: Latisueldos y contratos colectivos

Unos atracan ilegalmente los fondos públicos y otros ‘legalmente’. Qué bueno que el Gobierno haya tomado acciones con base en una publicación de este diario sobre un grupo de empleados públicos que se beneficiaban de sueldos dorados, que siempre han existido, antes en instituciones públicas privilegiadas administradas por argollas cerradas a las que no tenía acceso cualquier ciudadano, por más preparado que estuviera; hoy son las empresas públicas que no producen beneficio alguno al país y arrojan pérdidas. Son permanentes parásitos del presupuesto del Estado; solo por ideologías izquierdistas y debilidad de los gobiernos no han sido privatizadas.

Los contratos colectivos son una herramienta de gestión de recursos humanos en las empresas privadas, por cuanto el Código de Trabajo no contempla todas las modalidades de trabajo, horarios, calendarios, tipo de productos, riesgos, técnicas, procesos productivos; entonces ahí sí se necesitan instrumentos que regulen estas particularidades. Pero en el sector público no, las funciones son iguales, el patrono es el Estado, por tanto no veo necesario contratos colectivos en este sector, para eso está la Losep.

Han servido estos contratos para que los servidores no amparados por esta modalidad incrementen sus sueldos, modificando el nombre del puesto o incluyendo funciones y responsabilidades que nunca cumplen. Ya es hora de que un gobierno que quiera salvaguardar los recursos de todos elimine la contratación colectiva en el sector público, aun en contra de los defensores de todo.

C. Wellington Ríos Villafuerte