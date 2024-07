Cartas de lectores: La labor del jefe político

La Constitución establece a nivel nacional que el jefe político representa en cada cantón al presidente de la República. Su labor es controlar y trabajar junto a las instituciones del Estado para dar soluciones a los habitantes de cada jurisdicción. Por ejemplo, en Milagro esta autoridad debe investigar si cada institución cumple con su deber de dar buena atención a sus moradores. Aquí el IESS no está cumpliendo bien su labor. Me atendió una magnifica y humanista doctora, quien me indicó que no hay medicamentos para la presión, diabetes y por ende hay que comprarlos con el poco sueldo que uno recibe; de remate, no hay médico para el corazón ni riñones. Me derivó a Babahoyo, también con perjuicio de la economía. Asimismo, en educación, niños y jóvenes están mal preparados, no por culpa de los maestros sino de la ley y reglamentos que dejó el correísmo. Cerraron escuelas y no se ha abierto ninguna; ahí es necesaria la labor del representante del presidente de la República. Si las carreteras de segundo y tercer orden están en mal estado, dicha autoridad debe informar al ministerio y a la prefectura correspondientes para que las arreglen, en beneficio del campesino. En los establecimientos educativos faltan conserjes y secretarias, y se debe designar maestros con especialización. Los médicos del hospital del IESS de Milagro en forma obligatoria derivan a los pacientes a clínicas particulares y a hospitales del IESS fuera del cantón; además la mayor parte de los equipos están descompuestos.

Gualberto Arias Bonilla