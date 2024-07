Cartas de lectores: Justicia telemática

La única opción de los ciudadanos a tener un juicio justo frente al inmenso poder del Estado, es el Tribunal Contencioso Administrativo, ante abusos de la personería jurídica de empresas del Estado, con coactivas como en CNEL, para cobrarme una deuda que no es mía. En todos los países del mundo los juicios son orales y presenciales, excepto aquí, donde los hacen vía telemática, distorsionando la “principal característica del proceso oral”, que implica que las partes estén reunidas en un mismo lugar, alcanzando una verdadera inmediación, presentando sus argumentos y pruebas en audiencia, lo cual además de abreviar el proceso, facilita su resolución”. (Dra. Jácome Ordóñez, TCA, Boletín CNJ 2016). La audiencia preliminar del juicio debió ser presencial, pero sin ningún aviso la hicieron telemática. Llegamos y estaban juntitos en la pantalla los jueces y abogados de CNEL, la audiencia no duro más de 45 minutos. No nos dejaron exponer los argumentos del caso, limitaron las exposiciones a seis minutos, me dijeron “que no lea” el texto de mi ayuda memoria, hablé tres minutos, mi abogado hablo más o menos cuatro, y lo que considero inaudito: su negativa a la solicitud de un perito para examinar las pruebas y los estados contables de CNEL. Dirigí una carta al Consejo de la Judicatura solicitando juicio presencial y un perito; no hubo respuesta; ¿cómo se puede interactuar pruebas con la contraparte y los jueces vía telemática? El juez ponente tiene el control y maneja la audiencia a su antojo. ¿Pólit, Ribas y Peré juzgados vía telemática? Esto viola el debido proceso y toda opción a tener un juicio justo.

Juan Orús Guerra