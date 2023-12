Cartas de lectores: ¿A qué juegan Noboa y Kronfle?

Tengo la seguridad de que todos los que votamos por Daniel Noboa para que sea presidente de Ecuador lo hicimos por el rechazo al correísmo y así creímos, hasta que Noboa se alió con este para integrar una mayoría en la Legislatura, declarando que nunca destituirán a la fiscal Salazar. Kronfle también respaldó a la fiscal en declaraciones en la posesión de mando de Noboa. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. A pesar de que la petición de juicio de la asambleísta interpelante no reunía los requisitos para que sea calificada por el CAL, Kronfle pidió que la rectifiquen o la complementen para que sea calificada, aunque de acuerdo a la ley no podía hacerlo. ¿Cómo es posible que el partido de Noboa haya entregado la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a los correístas? Es como poner al ratón a cuidar el queso. Esa comisión que tiene cuatro integrantes correístas, buscará a toda costa dejar en la impunidad los juicios contra Correa, ya que les falta solo un integrante para hacer mayoría. ¿A qué tipo de acuerdo turbio llegaron entre el partido de Noboa, socialcristianos (Nebot y Kronfle) y correístas? Que nos aclaren el panorama, ya que todos los votantes por Noboa para presidente lo hicimos convencidos de nuestro voto anticorreísta, que esperamos no sea manoseado ni manipulado por estos tres nefastos políticos. Que hayan marginado al grupo Construye, del que fue líder Fernando Villavicencio ya es una muestra de lo que son capaces de hacer las ambiciones políticas de estos tres personajes.

Francisco Terán