Cartas de lectores: Poder Judicial

Augusto Verduga se sintió timado, indignado y decepcionado cuando no fue considerado para dirigir el país con la RC. Desesperado acudió a Patiño, Arauz, Cristian Viteri y otros, pero se consolidó el nombre de Luisa González y de Diego Borja para gobernarnos. Nadie sabe por qué el prófugo no escogió a Verduga, conociendo sus habilidades, don de mando y experiencia en amarres y picardías. Cómo sería su eficiencia en el Cpccs, que se invento un reglamento para ser fiscal, sin admitir correcciones, cambio de textos ni nada. Su perfil era envidiable. Les ‘daba haciendo’ las carpetas a los concursantes que luego calificaba y los animaba: “creo que ganarás”. Él mismo conformaba las ternas para nombrar defensor del Pueblo, Corte de Justicia, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y las modificaba, aceptaba o descartaba. A su colega consejero, Juan Esteban Guarderas, terminó por hacerlo destituir por la Asamblea, con lo cual la Liga Azul conspiraría sin estorbos para nombrar las más altas dignidades del gobierno.

Hace pocas semanas asesinaron a su asesor Jimmy Ruiz; hablaban de un cheque de $ 2 millones por una deuda que después resultó de $ 400. Según videos del crimen, el carro rojo del que se bajó Verduga para ir a cobrar una plata era en el que se fue el asesor acribillado; a lo mejor él era la víctima y los sicarios se equivocaron. Todo esto demuestra que “Mónica Ertl” también andaba metido en menesteres gansteriles . No se entiende cómo, con semejante caudal de méritos, fue derrotado por una rana. No queda más que pensar que no fue el ungido porque era peligrosísimo para el prófugo. Preferible nombrar a “Rana René”, que ha soportado lo indecible y sin quejarse de las órdenes humillantes: que cante, canta; que baile, baila; que soporte lo que dicen la Garzón y la Cabezas, soporta; que se aguante lo que le dice del Rincón, se aguanta; que acepte que el Iza no firme el acuerdo vital con los correístas, acepta. ¡Qué más sumisión! Ahora vemos a la marioneta de un delincuente que sería su asesor económico, presto para deglutirse el dólar y con su política socialista siglo XXI, contemplarnos almorzando en contenedores de basura como en Venezuela. La única explicación para semejante subordinación es que Rana René ha llegado a convencerse de que va a ganar para mandarse su última bomba: “Gestores de Paz” en cada barrio, imitando a las Guardias Bolivarianas de Chávez en Venezuela.

Carlos Mosquera Benalcázar