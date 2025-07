Cartas de lectores | La institucionalidad de Daule

“Mi hijo no es menos que usted”. Así relataba una señora denunciando abuso por parte de un uniformado. Tanto en la Asamblea como en cualquier otra institución pública del Ecuador, la institucionalidad es frágil debido a que se creen más que los demás. ¡Familiares en la Asamblea! ¿Y dónde están las leyes que nos dictan que el servidor público debe ser escogido por mérito y no por afinidad política o conveniencia? Pues digamos que eso no existe. La institucionalidad hace que existan y convivan dos cosas que suelen confundirse: desarrollo y crecimiento económico. Por ejemplo, en Perú, pese a que ha experimentado crecimiento económico, no existe desarrollo. Ha tenido unos cuatro presidentes en menos de diez años y se ha visto mermado el poder político, pero nunca ha dejado de crecer económicamente. Es el país latinoamericano con mayor inversión directa, posee una moneda fuerte (Milei la quiere y la ha puesto como ejemplo). Todo esto gracias a la institucionalidad que existe. Puede haber cientos de presidentes (poder político), pero la institucionalidad prevalecerá y las personas que la lideran no ceden ante el interés de actores políticos.

Dejando el ámbito internacional, he escuchado mencionar la palabra institucionalidad. ¿Pero realmente la están luchando? ¿Por qué es importante la institucionalidad? La respuesta a las preguntas es sencilla: tener a los mejores en el puesto indicado. (Aquí existe mucho para mencionar ya que el Estado también entra en el mercado laboral para tener a los mejores)

Hace poco, un abogado y periodista denunciaba algo sobre nepotismo, que no tenía mucha validez. La denuncia no iba por ese lado, más bien era si esas personas son merecedoras de ese puesto y no cumplen con un favor político. Por ejemplo, un director de Educación que fue concejal. ¿Mérito o favor político? ¿Quién debía fiscalizar? Un director de turismo. ¿Mérito o favoritismo por grado de sanguíneo? Me gustaría dar soluciones tanto de normas como un panorama mejor, pero el espacio no me lo permite.

David Ronquillo Loy