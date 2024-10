Cartas de lectores | Instalación de cámaras de ATM

Con preocupación vemos que se han instalado cámaras de 360º con la finalidad de mejorar el control vehicular y la fluidez del tráfico, además, de minimizar los accidentes de tránsito. Tal preocupación deriva de que la ciudad está caotizada por un pésimo servicio de semáforos, obsoletos y muchos sin funcionar; no existe señalética que advierta a los conductores cuál es la velocidad máxima en avenidas altamente peligrosas y estas carecen de las demarcaciones en el piso para que los vehículos sigan un orden. No existen pintadas las rayas en pasos cebra, lo que atenta contra la vida de los transeúntes. A propósito de los apagones, muchos puntos no cuentan con vigilantes, lo que origina verdadera confusión. Desde octubre 21 de 2024 se están aplicando las multas, sin dar primero el servicio que los choferes requieren para poder conducir por calles con la debida seguridad. Es loable el objetivo de regularizar el tráfico, y aquel que incumpla las normas debe ser sancionado. Sin embargo, tal como están fijadas las reglas, la ciudadanía no lo ve como juego limpio.

Ángel Campoverde Giler