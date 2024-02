Cartas de lectores: Más impuestos o desparasitar el Estado

Mantener la dolarización requiere déficit cero, como en Europa con el euro. Esto requiere austeridad y medidas heroicas, como eliminar subsidios y el insostenible gasto público. La sobrepoblación en las clases populares aún persiste, si bien la tasa de natalidad en el Ecuador se está reduciendo; a cada nuevo ecuatoriano hay que darle educación, trabajo y salud, y al Estado no le alcanza el dinero. Por eso China les dijo a sus ciudadanos que el Estado solo le puede garantizar los servicios públicos a “un solo hijo”. En Ecuador la solución es siempre cobrar más impuestos para mantener parásitos en empresas, ministerios y organizaciones inútiles. En Ecuador los asambleístas no lo han entendido, ni lo quieren entender, que más leyes no nos protegen; es todo lo contrario, el exceso de leyes ha impedido nuestro desarrollo, la inversión extranjera y el trabajo. El derecho laboral en Ecuador data de 1938, es obsoleto y poco realista; el desahucio en el sector público es una lotería para estos burócratas en funciones sin sentido, que ahora ponen en riesgo la dolarización. “La lógica para desparasitar el Estado”, es entender que estas funciones, nunca fueron necesarias. Ya han disfrutado privilegios por décadas, solo debemos terminar con estas instituciones inútiles, que ponen en riesgo la dolarización ¡Hay que desparasitar el Estado!

Juan Orús Guerra