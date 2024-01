Cartas de lectores: La importancia de los detalles

Al escuchar la canción Detalles, de Oscar De León, cuyo coro dice: llévala al cine, cómprale un ramo'e flores…”, entendí los actos de mi gato Tranquilino con Pipa. Él es positivo a dos enfermedades catastróficas, lleva vida normal en una casa adaptada solo para su uso. Comparte espacio con Pipa, quien tiene síndrome de Down. Sus platos de agua y comida no se juntan nunca. Pese a que su acercamiento es a medias, su relación es fuerte. Ella es su vocera oficial cuando necesita aseo inmediato, sus maullidos de alerta no necesitan megáfono y cuando Tranquilino recae un poco, ella no come. Él reserva la mitad de su comida para comerla cuando a Pipa le sirven su ración. No se cansa de verla con cariño y de mover su cola para que ella se distraiga intentándola agarrar. Cada uno tiene su cruz pero juntos encontraron la forma de apoyarse. La Biblia en 1 Juan 3:18 dice: “Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”. Si Tranquilino y Pipa pueden, nosotros también, solo hay que intentarlo. Un detalle positivo ayudaría a reducir la tasa de divorcios.

Marysol del Castillo