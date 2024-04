Cartas de lectores | La importancia de la ayuda inmediata

Brian, mi gatiahijado, que vive en un garaje, tiene problemas con Titina. Ella es una felina cuyos padres vivían en un condominio. Al mudarse, la abandonaron, y desde ese día la he alimentado. Ella come y regresa a la puerta donde un día fue su hogar.

Hace quince días, Titina quedó atrapada en su anterior hogar. Cuando fui alimentarla, Brian me guió a donde estaba ella; sus maullidos de desesperación superaron a ‘Google map’. Solicité a la persona encargada de mostrar los departamentos en alquiler que me ayude para liberar a Titina y su pregunta fue: “¿es su gata?” Respondí: “no, pero la alimento y ahora está atrapada”. Su dictamen final fue: “así como ella entró, saldrá”, tema imposible debido a que las ventanas y puertas estaban cerradas. El guardián me indicó que en la mañana unas personas ingresaron al departamento donde Titina vivía y la gata los siguió.

Tres días pasó Titina sin comer y beber. Durante su cautiverio, Brian estuvo afuera cuidándola, pero ahora ella no lo soporta. Cada vez que lo ve le pega y duro, al extremo de que Brian no ingresa al garaje cuando ella está afuera. Titina aún no se recupera del ‘shock’; los gatos son muy estresables, lo que para el humano es una gota, para ellos es una cascada.

Algunas personas sopesan al beneficiario antes de hacer el favor y al ser un gato ‘abandonado’, la factibilidad de ejecución no es inmediata. La Biblia en Salmo 68:5 dice: “Jehová es padre de huérfanos” y los gatos comunitarios son huérfanos; piedad para ellos.

Marysol del Castillo