Cartas de lectores | IA y ética según papa Francisco

Papa Francisco señaló que la IA utiliza algoritmos que extraen rastros digitales dejados por las personas en internet, permitiendo controlar sus hábitos mentales y sociales con fines comerciales o políticos, muchas veces sin ser conscientes, limitando su libertad de elección. Subrayó que “la IA no es un ser humano ni puede reemplazar la complejidad de la persona humana, pues aunque imite capacidades cognitivas, siempre existe una brecha infranqueable entre máquinas y personas”. Pidió entenderla como “un conjunto diverso de tecnologías que deben desarrollarse con responsabilidad, respetando valores fundamentales como inclusión, transparencia, seguridad, equidad, privacidad y responsabilidad”. Reconoció que puede traer grandes avances (mayor eficiencia en producción, transporte ágil, mercados dinámicos, revolucionar la gestión de datos), pero advirtió que estos deben gestionarse para proteger derechos humanos y promover un desarrollo integral que ponga a la tecnología al servicio del potencial humano, no en competencia con él. En lo educativo, destacó la importancia de promover el pensamiento crítico y el discernimiento en su uso, en especial entre los jóvenes, para que comprendan los aspectos sociales y éticos de la tecnología. Alertó sobre el peligro de que aumente desigualdades o se use sin regulación ética, sobre todo en contextos militares o políticos. E hizo un llamado a colaborar entre personas de buena voluntad para aprovechar oportunidades, enfrentar desafíos y construir un mundo más justo, solidario y pacífico.

Roberto Camana-Fiallos