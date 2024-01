Cartas de lectores: El hospital del IESS de Milagro no está funcionando a cabalidad

Los afiliados y jubilados de la zona de Milagro no se encuentran satisfechos por la atención que da el hospital, por cuanto no existen médicos especialistas de los órganos principales del cuerpo humano, como corazón, hígado, próstata, riñón, por lo cual los derivan a hospitales lejanos a nuestra ciudad, a Cuenca, Babahoyo, Durán, Guayaquil, etc., y con ello se da un gran perjuicio económico para el afiliado, y peor para los jubilados, que tienen que invertir en el traslado y por su condición tienen que ir en taxi, que es caro. La derivación perjudica los fondos del IESS, por cuanto al ser particular, la consulta es onerosa. Las varias instituciones de jubilados y activos están por convocarse y unidos van a protestar por la falta de atención idónea. Asimismo, hay algunos aparatos que son antiguos y están descompuestos, y con ello el médico no tiene cómo diagnosticar con seguridad al paciente. Tampoco hay reactivos para los análisis de algunas enfermedades y para ello le quedan dos caminos: hacerse particularmente los exámenes y entregar estos análisis al médico, o esperar hasta cuando compren los reactivos y con ello generar un perjuicio a la salud y a la economía del afiliado. Esperamos que el nuevo director, que no es de nuestra ciudad, se preocupe por la salud de sus afiliados y jubilados, y que se designe en forma urgente a los especialista que hacen falta en el hospital.

Gualberto Arias Bonilla