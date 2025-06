Cartas de lectores: Han perdido el control de su reino en la Asamblea

Al no verse con la mayoría en la Asamblea, se pusieron en una actitud rebelde

La Revolución Ciudadana perdió el control legislativo en la Asamblea Nacional, ya que perdió la capacidad de delegar leyes y, al no actuar en favor del pueblo, sino en función de sus intereses personales, deben darse cuenta de que gobernar implica servir al pueblo, y no ser servidos, generar ingresos y no obtener ganancias de ellos mismos.

Al no verse con la mayoría en la Asamblea, se pusieron en una actitud rebelde, similar a la de unos pequeños a quienes se les quita su juguete, lo que resultó en un acto bochornoso, ya que ellos representan al pueblo y esto se ve mal ante la mirada de todos.

No podemos seguir con esa niñería que solo afecta al país, al cual circunstancias lo han llevado a elegirlos para un proyecto conjunto de crear oportunidades de leyes para el progreso, que nos permitan salir de esta situación difícil en la que nos encontramos, debido a los malos gobiernos que se llenan los bolsillos por interés propio. Han perdido en este momento el control de su reino en la Asamblea, ya que tuvieron el poder absoluto.

Jorge Enrique Andrade Rojas