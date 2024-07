Cartas de lectores: ¡El grito de la patria!

Hoy mi Ecuador rechina delirante..., la convulsión lo invade, ya no es como antes. El miedo nos abraza, la noche vive en día por la oscura violencia que a la luz aniquila. Cada día escuchamos noticias desastrosas, que destrozan el alma cual si muere una rosa; hincando sus espinas nuestra piel y nuestra alma, vivimos en zozobra, ansiamos que haya calma. No pensamos jamás vivir tristes momentos, donde la soledad nos hiere desde adentro, porque no existe paz que cubra el intelecto y nuestro bendito cuerpo, tiembla en todo momento. ¡Qué nos pasa que estamos aletargados y ausentes!, esperando un mañana y un futuro prominente; pero estamos plantados, hundidos en la inercia, que cubre nuestros sueños y hasta nuestra experiencia. Esperamos que otros resuelvan a lo lejos y que por arte de magia nos libren de este complejo aullar de novedades que a diario las noticias anuncian; cada caso es una nueva denuncia. Y pululan sin fin los casos que laceran, todos tienen su nombre, su letra de la A hasta la Z; el abecedario se queda corto, ante tanta corrupción sin respuesta. Hay casos sin juzgar y los otros juzgados, no cumplen las sentencias porque son archivados por la Asamblea..., vergüenza nacional, creada para que triunfe el bien, pero donde se fabrica y apoya el mal. ¡Qué te están haciendo patria mía! Tus hijos del yugo, que deben ser tu orgullo, han perdido el honor y la hidalguía. La vergüenza es su norte y la practican y exhiben a porfía; pero los buenos somos la mayoría y debemos sacar al país adelante y sin palabrería. Debemos cumplir con las normas del bien y de la verdad, de manera tajante. No a la ignorancia, la madre de todos los vicios. No al irrespeto ni a la vagancia enquistada. No a la vulnerabilidad de la vida ni a la agresión. No al despilfarro de las arcas fiscales. No a la delincuencia en general ni al robo en particular. No a ejercer cargos públicos sin la preparación académica. No a la pobreza moral.

¡Pidamos a Dios que ilumine nuestras conciencias y que tenga clemencia con nuestro bello Ecuador!

Myrna Jurado de Cobo