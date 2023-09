Cartas de lectores: Grito de libertad y los Demonios del Edén

Sonido de Libertad, más allá del sonido de libertad escuchado por los niños, me permití ensayar un título como en Hollywood por temas de cultura, idioma. Grito de libertad que la humanidad pide con justicia y paz. El siglo 21 vuelto en la más grande esclavitud de la historia con los totalitarios, pandemias, migración, tecnología, dios dinero, corrupción, delincuencia, trata de niños y adultos, drogas, etc. Callado por autoridades, grandes medios, ‘techs’ y ‘movies’, matando la libertad de expresión. Grafica la macabra realidad de las tinieblas sobre la Tierra, contra la familia y la sociedad. La pedofilia y explotación de niños y jóvenes no es algo nuevo; ahora, sería el ‘boom’ salido del inframundo, con términos malignos de “carne fresca hasta los 11 años” y por vez primera sometidos a la barbarie de personas desquiciadas y criminales mental y espiritualmente, que buscan saciar sus deseos más bajos. Y serían pudientes y políticos del mundo. Tortura y terror con la adrenocromo por éxtasis y juventud, y no siendo carne fresca, “los comercian en partes extrayendo sus órganos. ¿Actividad más rentable que el narcotráfico? La película sale a la luz pública luego de 5 años de cerradas de puerta que, muestra la valentía de T. Ballard, un exagente de la CIA, por “no quedarse de brazos cruzados y rescatar a los niños y devolverlos a sus familias”. Su productor E. Verástegui salió de Ecuador de urgencia por su seguridad, tras el obscuro y orquestado magnicidio de F. Villavicencio. Y la periodista valiente Lydia Cacho hace 20 años con su libro documental Los demonios del Edén: en México - ¿desaparece un niño cada 15 minutos? – denunció la explotación sexual de niños y jóvenes en ese país y desde muchas partes del mundo. Se vistió de monja para sus indagaciones, tuvo atentados, secuestrada por la propia policía, torturada, casi pierde la vida y ganó varios juicios históricos. Ecuador aparece en el mapa siniestro. Los productores y actores de Sound of Freedom y otras celebridades que los apoyan son amenazados de muerte. Voy e invito a ver la película documental.

Juan Carlos Cobo Rueda