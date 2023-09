Cartas de lectores: Otro golpe a las finanzas del IESS

Antes fue el expresidente prófugo de la justicia el que mediante la ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar eliminó el aporte del Estado del 40 % al Fondo de Pensiones del Seguro Social argumentando que este fondo tenía “superávit”. Ahora es el presidente en funciones, quien prometió en campaña solucionar los problemas de la seguridad social, el que pretende mediante Decreto-Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, eliminar totalmente los intereses que el Estado tiene pendientes por el incumplimiento del pago del aporte del 40 % de las pensiones jubilares, bajo el argumento de que no es posible cobrar intereses y multas por retrasos en pagos entre instituciones públicas, con lo cual el perjuicio al IESS, según expertos, sería de unos mil millones de dólares; pero además sentaría un mal precedente para gobiernos futuros que, al no tener que pagar intereses sobre esta deuda no darían mayor importancia a la entrega de estos fondos, lo que bien podría ampliarse a deudas de instituciones del sector público por morosidad en el pago de aportes patronales.

Los afiliados y jubilados del IESS, confiamos que la Corte Constitucional analice la inconstitucionalidad e impacto negativo a la escuálida economía del IESS de este proyecto y disponga su archivo.

Celso Wellington Ríos Villafuerte