Un hincha del Millonarios, en silla de ruedas por un accidente de tránsito hace nueve años, contrajo cuatro años después una bacteria y hace poco le diagnosticaron un cáncer irremediable. Ante sus intensos y continuos dolores y para no ser carga para su mujer e hija, Javier Acosta, de 38 años, con apoyo de la afición y de Falcao, pidió y recibió la eutanasia el 30 de agosto. No faltaron corazones de piedra que le exigían que sufriera como mártir perpetuo males que ellos no hubieran soportado un día, pero el presidente Petro respondió que Colombia es un país de libertad; también la Liga BetPlay D. afirmó que “El coraje es la pasión de enfrentar la muerte con la misma intensidad con la que se vive la vida”.

Mariano Oliar Ortega