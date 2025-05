Cartas de lectores: Un feriado relajante

El haber culminado las elecciones presidenciales con éxito para el país, y poder disfrutar en santa paz nuestra vida cotidiana es motivo para darnos un descanso merecido, de relax y meditación interna en la playa. El secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y la mente repose; la mejor almohada es la de la conciencia sana. El compromiso con el bienestar es parte de la revolución. No olvide tomar un reposo, vivir el momento, dejar fluir ese respiro y encontrar la calma. No lleve mascotas a la playa, después se complica y terminan visitando veterinarias con costos de honorarios profesionales. Descansar el alma implica encontrar paz mental y emocional, tras tantas mitomanías políticas o llamadas del Papa desde el Vaticano. Un sueño reparador es una práctica de gratitud; la escritura, la oración, pueden ser formas de conectarse con lo divino y encontrar paz interior. No olvidemos solidarizarnos con el prójimo, eso ayuda a dar sentido y propósito. Feliz feriado vacacional y una excelente experiencia interior de cambios verdaderos.

Javier Valarezo Serrano