Cartas de lectores: Feria de candidatos

No, no es de Ripley, pero creo que solo en Ecuador proliferan los candidatos como en feria de pueblo pues, en tiempo de elecciones, los salvadores, agrupaciones y partidos políticos aparecen como por arte de magia. ¿Las razones? Nunca las sabremos, aunque intuimos, por experiencia, que obtienen considerables gananciales económicos provenientes del pueblo y, en algunos casos, de fuentes desconocidas que, a su vez, condicionan y obligan a nuestros ‘sacrificados’ y ‘patriotas’ postulantes a cumplir determinadas consignas y objetivos que la gran mayoría de la gente desconoce. De lo que casi estamos seguros es de que estos ‘arreglos’ secretos nunca o casi nunca redundarán en beneficio de los intereses de la patria sino que, por experiencia sabemos que se trata de intereses políticos, económicos, personales, etc.

Compatriotas, reflexionemos nuestro voto; demos oportunidad a nuevos cerebros; analicemos uno a uno nuestros candidatos; no nos dejemos engañar con ofertas irrealizables y utópicas; digamos NO a la reelección de candidaturas de asambleístas que, como hemos evidenciado, nunca aportaron con una ley que favorezca al pueblo; por el contrario, solo han servido para descansar (piponear), ganar latisueldos con los dineros del pueblo y, en algunos casos, enriquecerse ilícitamente con recursos que bien pudieron ser utilizados en beneficio de sus electores y el pueblo ecuatoriano.

Fabiola Carrera Alemán