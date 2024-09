Cartas de lectores: Éxitos en las ferias ferroviarias

Con mucho entusiasmo el público ha dado importancia a las ferias que se realizaron en Ibarra, y acude a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y a Milagro a presenciar las ferias ferroviarias. Con ellas se busca hacer conciencia en las comunidades ferroviarias y en el público, con charlas, reportajes, diálogos y exposiciones, sobre todo relacionados con el ferrocarril, sustentado con cientos de fotos y ‘souvenirs’ (estampillas, reliquias y ferrocarriles a escala), además de espacios para emprendedores con productos locales y artesanías. Los eventos son organizados por un grupo de aficionados al tren que buscan el soporte de la rehabilitación del ferrocarril con autoridades del Gobierno. Al juntarse voluntades el resultado es una sinergia perfecta en favor de la recuperación del ferrocarril ecuatoriano, que no es solo historia, sino que debe servir para unión, progreso e intercambio comercial, cultural y turístico. El rol del gobierno actual es crucial en el fomento y desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Esto puede incluir inversiones en tecnología, modernización de flotas y expansión en redes sociales. El presidente Noboa debe nombrar ministros visionarios que conviertan al ferrocarril en la primera fuerza productiva, de importancia en épocas difíciles. Los últimos gobiernos mediocres han sido sepultureros del ferrocarril. En otros países se preocupan por su desarrollo y modernización, con inversiones para ampliar la interconexión ferroviaria: México, Perú, Brasil, entre otros.

El objetivo fundamental de las ferias es crear conciencia en ciudadanía y autoridades. Como resultado de la feria de Ibarra se adecuó la estación y se puso en marcha la locomotora No. 18, asimismo en Milagro. También está lista la estación en Riobamba, poniéndose en marcha la locomotora No. 2.408 a diésel-eléctrico, prueba de cómo será la reactivación del tren del sur. Por lo importante de esta acción y por celebrarse el Día de la República se unieron el presidente de la Asamblea, asambleístas, alcalde, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Roberto Luque; y el flamante director distrital, Jaime Páez Muentes, quien explicó la importancia de la rehabilitación del ferrocarril y la planificación que tiene en marcha con ayuda de la sociedad civil, de la provincia de Chimborazo, para que se sume y sea parte de este sueño a materializarse, pero que no sea solo en la Sierra, sino también en la Costa.

Robespierre Rivas Ronquillo