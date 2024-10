Cartas de lectores: El excontralor Pólit es el más millonario del país

Es por ello pido al pueblo que al elegir al nuevo presidente y asambleístas lo hagan con el cerebro y no con el corazón

El excontralor Pólit, quien fue elegido en la época correísta que duró una década, en el puesto de contralor manejó los fondos de diferentes entidades fiscales, como ministerios del Estado, municipios, consejos provinciales, diferentes distritos etc., y no conocemos cuándo fueron denunciados por el mal manejo de los fondos del pueblo. Por ejemplo, en nuestro cantón algunos fueron denunciados en la Contraloría, jamás fueron sancionado y esto no es ‘gratis’; actualmente son los millonarios del cantón.

Fiscales y jueces también fueron denunciados y ahora también son de los más ricos del cantón y para no ser sancionado deben haber dado algún incentivo al contralor.

Conocemos que algunos rectores de colegios, que también fueron denunciados por mal manejo del dinero del pueblo, ahora son millonarios y esto se debe a que el contralor no dio el trámite correspondiente.

Como también al prófugo de la justicia, Ec. Correa, nunca le denunció su mal manejo del dinero del Gobierno, más lo felicitó y ser refirió a él como el mejor contralor que parió el país. Él quiso invertir en EE.UU. todo el dinero robado al pobre pueblo ecuatoriano y lo investigaron para saber de dónde tenía tanto dinero. Encontraron que toda su fortuna ha sido por el robo que hizo en su puesto y lo van a obligar que entregue esos dólares mal habidos. Es un gran ejemplo para las autoridades ecuatorianas, que no hecho nada para que devuelvan al Estado, hasta ahora, ni un solo centavo.

Es por ello pido al pueblo ecuatoriano que al elegir al nuevo presidente y asambleístas lo hagan con el cerebro y no con el corazón. Por aquel que presente a sus futuros ministros, para que el elector pueda opinar a favor o en contra de los que van a ser designados.

Contraloría debe analizar las denuncias puestas en la época dorada del contralor Pólit; encontrará cientos de instituciones que se han llevado el dinero del pueblo. Deberá de inmediato denunciar a Fiscalía para que inicie los juicios correspondientes para que devuelvan al Estado todo el dinero robado, con intereses; eso reclama el pueblo ecuatoriano.

Gualberto Arias Bonilla