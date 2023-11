Cartas de lectores: La eutanasia

En estos últimos tiempos mucho se ha venido hablando sobre un tema para algunos polémico: la eutanasia o muerte asistida, que en algunos países ya ha sido aprobada y que en nuestro país debería constituir un tema de interés social para ser tratado con la urgencia que el caso requiere. Se debería estudiar la posibilidad de someter este tema a un plebiscito o consulta popular que, estamos seguros, tendría una buena acogida. Pienso que son miles, sino millones de ecuatorianos los que estarían de acuerdo con esta decisión, pues no hay duda de que se trata de un derecho a la vida y por qué no decirlo, de un acto de amor. No es factible ni humano vivir con una enfermedad dolorosa e irreversible, con la consiguiente afectación síquica y emocional para el paciente y todos los miembros de su entorno. Existen muchos pacientes en estado de coma que sobreviven por años, sufriendo y ocasionando sufrimiento a sus familiares, sin contar con los ingentes egresos económicos que ello representa y que, como es obvio, afecta la economía de sus hogares. Tal decisión, en este caso, debería ser respetada, pues decidir sobre su cuerpo es un derecho ciudadano que permite al paciente, en forma voluntaria, acceder a una muerte digna. Exhortamos a la Corte Constitucional dé trámite urgente a este clamor generalizado.

Fabiola Carrera Alemán