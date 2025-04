Cartas de lectores: ¿Es que somos estúpidos? ¿Cuál elección cerrada?

Trump ante el lucro de otros países con la Usaid y su corrupción, aranceles, defensa gratis a la OTAN, dice: ¿es que somos estúpidos? Elon Musk detecta 5.5M de votos ilegales de migrantes ilegales; ocurre en Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, etc. El ‘ama killa’ (no ser ocioso), ‘ama llulla’ (no mentir), ‘ama shua’ (no robar) terminó con mentirosos y corruptos en el poder. Sus pueblos trabajadores no son parte de la corrupción de Iza.

Correa les quitó la sede, escuelas en ‘kichwa’, insultó, apaleó, encarceló. B. Wisuma, J. Tendetza ya no están; los derechos de la naturaleza no los respetó con la extracción para China y otros. El ‘Sumak Kawsay’ es terror, secuestros, narcotráfico, asesinatos, niños y jóvenes adictos y violados, etc. Los hermanos indígenas no son tontos para rayar por Luisa candidata y Correa presidente.

Sería el adiós al dólar, quiebra de empresas, bancos, y que viva Cubazuela para siempre; sin libertad, etc. El 9F exit polls daban clara ventaja a Noboa, reducida mágicamente (según C. Vera: CNE es correísta). Según J. E. Guarderas: más de 6 mil actas con inconsistencias, Si no ordenan el retiro de lentes, celulares y relojes con cámaras a la entrada de las juntas, no hay voto sin extorsiones del crimen, alcaldes y prefectos RC5 a su burocracia.

Más analistas ‘de una elección cerrada’ y partidos cooptados: ¿dirán que 18M votaron por la desdolarización? Dios protege a un país aterrorizado para que no exclame lo de Trump: ¿es que fuimos estúpidos al no defender la patria y volvernos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia?

Juan Carlos Cobo Rueda