Cartas de lectores: El espejo, mi mejor testigo 2025

Reconocerse y aceptarse uno mismo frente al espejo es el mejor testigo del paso de los años; es el medio de nuestras acciones, donde reconocemos o culpamos a nuestra imagen de la relación con los demás. Preguntando al espejo, ¿por qué la gente se aparta de mí ? No es la gente, eres tú que no soportas a esa gente.

El tráfico está insoportable y pesado; no es el tráfico, eres tú que saliste tarde. Mi familia está alejada; no es la familia, eres tú y tus acciones lo que hizo que se alejaran. Cada vez que tocan un tópico de política se amargan todos; no son todos, eres tú, que tomas a pecho política y religión, con esa actitud de inmadurez y movimientos escénicos negativos en tu rostro.

Mis arrugas están más pronunciadas, no es así; las arrugas te salen por andar de mal genio. Lo que te molesta del otro está en ti. De valientes es reconocer y valorar los pequeños cambios de cada uno de nosotros; no engañarnos y más aún buscando culpables. La ley del espejo te dice: lo que te molesta del otro está en ti, cambia por dentro y serás muy feliz. Un espejo sonriente habla muy bien de ti, feliz y bendecido Año Nuevo.

Javier Valarezo Serrano