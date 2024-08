Cartas de lectores: Sin escrúpulos

Hay gente sin escrúpulos, con tal de obtener un beneficio personal son capaces de las peores atrocidades; han caído en la trampa de la maldad, degenerados por su ambición. No se asombre, el hombre perverso comete delitos y no tiene remordimiento; su conciencia es infectada por su deseo, no le importa nada ni nadie. La avaricia nos ha deshumanizado, el pervertido se dedica al tráfico sexual, esclaviza a niños y jóvenes en la prostitución; es un lucrativo negocio la desviación, el mal se ha propagado con demasiada rapidez. No cierre los ojos a la realidad, el mundo está contaminado por el mal. Debemos hacer algo para recuperar la cordura, el silencio de los buenos es indignante; levante su voz por los que no tienen voz, no sea indiferente. ¿Qué hacen los perversos? ¿Por qué se degeneran las personas? ¿Qué son los escrúpulos? Investigar. “Cuando no tienes escrúpulos es porque has perdido la conciencia, y no tienes dignidad, la maldad es tu guía”. Proverbios 17:20 El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero