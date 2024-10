Cartas de lectores | Elecciones en 2025

Hasta aquí van 14 candidatos confirmados para la presidencia; dos han sido impugnados. Para la elección a asambleístas ya no serán 137 candidatos sino 151. ¡No hay autoridades que pongan orden a este despilfarro! ¡Qué les importa, si el dinero no es de ellos! ¡Hay parte interesada a la que no le conviene eliminar los arts.110 y 115 de la Constitución! Solo en el fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral se han botado a la basura desde 2009 hasta 2023 en el orden de $ 78 millones. Este diario les hace preguntas a los candidatos y algunos se dan el lujo de no contestar. ¿Qué van a hacer sobre los apagones, inseguridad, delincuencia, sicariatos, extorsiones, minería ilegal, falta de agua potable, etc.? Ojalá cuando se hagan los debates haya periodistas que pregunten frontalmente qué, cómo, en qué tiempo lo van a hacer, con qué gente, capaz y no improvisada, ¡sin tartamudeos!, ¡ministros incapaces, con tres meses en el cargo y se van a su casa! ¡Hay candidatos chimbadores, otros que nadie conoce, gente incapaz que ha estado en otros cargos y no funcionaron, hasta un terrorista está de candidato! ¡Será que no entienden que no hay cama para tanta gente! ¡Algunos van a figuretear porque no les cuesta un solo centavo, ¡qué les importa! ¡Saben que no van a llegar! Cuánta gente pobre, enferma, durmiendo en la calle, sin ayuda de ningún tipo, que requiere estos recursos botados a la basura en politiqueros. Hospitales del IESS y del MSP sin medicamentos e implementos médicos. ¡Allí estarían bien utilizados estos recursos! Los políticos hacen las leyes, el ciudadano común, no. ¡Hasta cuándo tanta sinvergüencería! Ningún candidato vale la pena.

Roberto Flores