Cartas de lectores: EE. UU. y el mundo libre ganaron la batalla más importante

No pudieron hacer fraude con los de Trump vigilando

Según la Biblia, lo bueno será perseguido y tildado de malo y el mal reinará con lobos vestidos de ovejas, de izquierda y derecha.

Encuestas fraudulentas empatadas influían violencia y miedo, promocionadas por Univisión, ABC, NBC, CBS, Telemundo, CNN. El Washington Post al último le quitó el apoyo a Kamala. Ocurre en Europa, África y Asia contra la democracia de EE. UU. y el mundo conservador, patriota y libertario de derecha. Mienten y tapan el apoyo a Trump, tanto en 2016, 2020 y 2024 de latinos y afrodescendientes.

En ciertos casos la Justicia dio la razón a Trump por anomalías en las votaciones de 2020.

Todos los presidentes han actuado militarmente, Trump no lo hizo en sus cuatro años; Biden lanzó misiles en Siria e Irak, Obama guerreó por el mundo.

El exembajador español en EE. UU., Javier Rupérez dijo: “Sabemos que Trump es un personaje de luces intelectuales limitadas, que no le gusta pensar…,” en Negocios TV España y la presentadora acompañó sus expresiones.

No pudieron hacer fraude con los de Trump vigilando. Elon Musk fue clave y dice que deben ser manuales para garantizar idoneidad. Fue una aplastante derrota de 312 vs. 226 escaños. Fraudulentos: K ganó en estados que no se pide identificación, por eso los millones de ilegales. El covid-19 sirvió para el fraude por correo e internet, sin control ni verificación en 2020.

Juan Carlos Cobo Rueda