Cartas de lectores: No se puede educar a través de decretos

Maestros, estudiantes que si quieren prepararse y padres de familia responsables no entienden hacia dónde quieren llevar la educación de los niños y jóvenes en este país.

La Ministra de Educación, como gran obra, decreta que ningún estudiante perderá el año lectivo y con ello los estudiantes jamás saldrán bien preparados; serán un rotundo fracaso cuando quieran ingresar a las universidades.

Contraté a don Pedrito que tiene un taxi, y no cobra caro, para visitar tres escuelas y tres colegios. No fue tan fácil dialogar con los maestros sobre el decreto ministerial porque temen ser cancelados, por cuanto no pueden opinar si no tienen permiso del Distrito. Me pidieron que no de sus nombres ni la institución que laboran. Un maestro de matemáticas me expuso que los alumnos le pidieron que no les de clase porque al final nadie perderá el año lectivo. Otra profesora, de primaria, no sabe qué hacer; los estudiantes no cumplen con los deberes, peor con las lecciones y, lo más terrible, no saben las tablas de multiplicar y están en sexto año.

Un padre de familia, en forma más grotesca, le pidió al maestro que no le mande notificaciones, si su representado no cumple con sus obligaciones como estudiante, porque al final pasará el año lectivo, Los demás profesores consultados dan las mismas opiniones. Hasta quieren renunciar.

Gualberto Arias Bonilla