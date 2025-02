Cartas de lectores: Ecuatorianos, demos el voto al mejor

La situación crucial por la que atraviesa Ecuador exige a los ecuatorianos meditar el voto y hacerlo con inteligencia. No por compromiso adquirido al estar comprado por el dinero, sino porque de ello depende que nuestro otrora paraíso brille como el oro; de lo contrario seguirá hundido en el lodo de la corrupción, narcopolítica y degradación moral, tentáculos que minan la vida del país. La persona elegida debe tener principios morales y éticos bien cimentados, creer y tener fe en Dios, para que guíe su camino y las decisiones a seguir, en beneficio de todo el pueblo. Debe haber cursado estudios universitarios, hablar mínimo dos idiomas (español e inglés) para poder relacionarse con estadistas de todas las potencias mundiales, lo cual es indispensable para las relaciones personales, diplomáticas y comerciales. Que haya tenido un comportamiento ejemplar en todos los ámbitos de su vida y no tenga pasado judicial manchado por la corrupción. Respetuoso, honesto, responsable, luchador y trabajador incansable para lograr el bien común. Que sea una persona solvente y no necesite un cargo público para enriquecerse. Su deber es hacer enriquecer a su país, pero con trabajo, esfuerzo y dignidad, para que todos los ecuatorianos tengamos una vida decente y nuestros hijos y nietos puedan vivir y progresar libres del miedo y del fracaso, que ahora son denominador común. Que sea un patriota consumado y no se preste para apoyar acciones indebidas como sobreprecios, amarres, interpretación de la ley, postergación de juicios para que caduquen, amigo de delincuentes, permisible con el caos en el país, con construcción de obras sin estudios ni garantías pertinentes, con cambios en el pénsum académico en los centros estudiantiles, aboliendo materias básicas para el crecimiento personal como moral, ética, lógica, religión, cívica, etc. Debe ser alguien que esté en contra de regímenes totalitarios, como los de Cuba, Venezuela y otros, que mantienen al pueblo en la miseria, por lo que emigran por todo el mundo. Que capacite y apoye a la Policía y al Ejército para que combatan a los delincuentes y reine la paz. Que expulse del país a los vende patria y que apoye a la empresa privada, real impulsadora de la economía y desarrollo, donde la corrupción no tiene cabida. Gracias a Dios, Ecuador está consagrado al Inmaculado Corazón de Jesús y nos iluminará a todos para votar por el siervo de Cristo que reúne todas las cualidades para ser elegido presidente de Ecuador.

Myrna Jurado de Cobo