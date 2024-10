Cartas de lectores | Ecuador, de país de tránsito a productor de cocaína

Me ha causado sorpresa e indignación que un país extranjero como EE.UU. haya descubierto 2.000 Ha en nuestro territorio y que el presidente Noboa haya salido en cadena nacional comunicando este hecho criminal y vergonzoso. ¿ Qué papel están haciendo las FF.AA. y Policía? ¿Ahora se han dedicado a controlar a delincuentes, criminales, incendiarios y extorsionadores? Entiendo que salieron a las calles a luchar contra la delincuencia civil por un determinado tiempo, pero veo con lástima que esa lucha la están perdiendo. Recuerdo hace 30 y 40 años cuando los militares luchaban por un país tranquilo; incluso cuando los gobiernos de turno no se alineaban en un proceso de control, tomaban las riendas para enderezar las malas acciones de gobernantes ineptos, que únicamente velaban por sus intereses personales. En estas nuevas elecciones no sé por quién votar; son 16 candidatos, todos ofrecen el oro y el moro, y cuando están sentados en el trono se les olvida. Mejor sería que tengamos un gobierno militar que uno civil. Añoro los tiempos en que había militares con estirpe, pundonor. El Estado no tendría que gastar en una Asamblea de 151. ¿Para qué? ¿Para ver escenas de plazuelas donde se desgañitan por alcanzar un trozo del pastel? Desaparecería el famoso CPSCS creado por el prófugo de Bélgica. Han pasado mas de cinco presidentes; solo uno mereció una alabanza: el Dr. Julio César Trujillo. Existen otras ventajas con un gobierno militar como el del Gral. Guillermo Rodríguez Lara.

Luis Mario Contreras Morales