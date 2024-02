Cartas de lectores: Disfruta de la vida

Cuanto más en armonía estás contigo mismo, más disfrutas y más fe tienes. La fe no te desconecta de la realidad, sino que te conecta con ella. El amor es misterioso. Cuanto más compartimos, más se multiplica. Las lágrimas son palabras que necesitan ser plasmadas. En la vida las pruebas más duras son la paciencia para esperar el momento adecuado y el coraje para no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Nadie desaparece del todo de la vida de uno si ha sembrado buenas huellas en el recuerdo. Cuando encontramos el amor, encontramos también la razón y el sentido de la vida. Recuerda que ningún lugar en la vida es más triste qué una cama vacía; si no consúltale a tu almohada cómplice. Si pudiste ser feliz con la persona equivocada, cuánto lo serás con la afortunada. La falta de amor es la pobreza del ser humano, por eso usa tu sonrisa; es la mejor arma para la paz interior. Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida, sé feliz ahora y dale sentido a la existencia. Somos instrumentos de Dios para hacer milagros al prójimo.

Javier Valarezo Serrano