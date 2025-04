Cartas de lectores: ¡Dios Padre, el Ecuador es tuyo!

Salvamos y recuperamos la patria para hijos, nietos y biznietos, los adultos mayores, héroes libertarios y democráticos, con una gran lección a la juventud alienada-TikTok. Mi suegra de 86 años con bastón fue a ‘botar’ a los totalitarios que querían volvernos Cubazuela. ¡Otra vez el cartón le ganó al cartel! Los indígenas no son tontos para rayar Luisa candidata (glosada), y Correa presidente (prófugo), y los jubilados que sufrieron el atraco al IESS. El empate técnico del 9F = fraude técnico.

La ciudadanía dijo no la política-verde-amarilla-PSC que impuso a Álvarez (más Aguiñaga), y a Muñoz glosado (más Pabón), sin que Guayaquil y Quito votaran por ellos. Ecuador presente dijo Noboa presidente, no al crimen y violencia de Iza y RC5, no al narco-socialismo-SSXXI y narcovalija. No a destructores de la familia de Dios con lo Woke y cambio de sexo a niños, violando la patria potestad de padres y condición sagrada de niños. No al ataque inconstitucional a las Iglesias católica y cristianas. No más droga a la juventud, no a miles de niños violados.

No a la desdolarización, saqueo y destrucción de la Pachamama. No al voto extorsionado y gestores del crimen contra 18M y la fuerza pública. No a campaña alienante y mentirosa, etc. El Chinchay-Pi del Majestuoso Pichincha dijo: despierta Ecuador. En hindi 13 significa también tuyo, y la familia creyente del 92 % agradece a Dios Padre porque este Ecuador libertario y democrático es tuyo. En la Shyris grité: ¡Viva el Ecuador! Una mujer policía a mi lado, gritó: ¡Sí, viva el Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda