Cartas de lectores: La democracia en América Latina

Revista VISTAZO en su edición de 1/febrero/2020 trae una calificación de los países americanos, con base en investigaciones de The Economist: 1) democracias plenas, 2) democracias defectuosas, 3) regímenes híbridos y 4) regímenes autoritarios. Considerando solo Latinoamérica, en el primer grupo aparecen Uruguay y Chile; en el segundo Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay; en el tercer grupo solo Bolivia; y en el cuarto y último, Venezuela. En las democracias defectuosas (Ecuador) se estima que pueden realizar procesos electorales libres y tener acceso a ciertas libertades, pero con fallas importantes, pues no se acepta el contrapeso de los diferentes poderes. Hay baja participación política y en general, mal funcionamiento de los gobiernos. Aunque la calificación está algo desactualizada (es de hace seis años), es importante ver lo poco que ha cambiado Ecuador en el plano democrático. El caso crítico (regímenes autoritarios) de Venezuela, Cuba y Nicaragua, son gobiernos tiranos, opresores, déspotas, donde el pluralismo político simplemente no existe. Tienen como gobernantes a un monarca absoluto o dictador. No hay libertades civiles y “el poder judicial, ni ninguno otro” no es independiente. Hay censura de prensa y las elecciones, si se producen, no son más que pantalla, “cuyos resultados se conocen de antemano y favorecen a quien está en el poder”.

Iván Escobar Cisneros