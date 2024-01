Cartas de lectores: ¡No nos defraude, presidente Noboa!

¡Sorpresa causó la noticia de que todo sigue igual, sin la esperanza de poder vivir en paz. Que ha cambiado el presidente Noboa. Contentos estábamos con el joven elegido, elegante, culto bien nacido, con ancestros empresariales muy reconocidos; con títulos universitarios y formación flamantes. Con aureola de paz venía, principios, morales, éticos y cívicos tenía, a pesar de su juventud. Ofreció un nuevo Ecuador, cambio total en educación, salud y creación de fuentes de trabajo. También el Plan Fénix para la seguridad, pero esperamos que esto se concrete y como el ave Fénix, no se esfume... Sin experiencia en mandato, se sintió seguro de ser un buen dato para que Ecuador prospere y venga la paz. Una consulta popular ofreció, con preguntas sabias y grandes directrices pero, sin actrices que cambien resultados, como siempre ha pasado. El pueblo sigue esperanzado, pues es grande el sufrimiento enquistado; atemorizados, sin libertad, es una tortura, un cruel pecado. Algunas de las 11 preguntas ya dormían el sueño eterno en la Asamblea y otras no tienen carácter de urgencia. Es el otro yo del presidente, y dizque por un acuerdo de gobernabilidad, entregó en bandeja de oro al Legislativo la fiscalización total. Ahora, ya presionado por los poderes del enemigo, con quienes se alineó, no sabe qué hacer; la justicia sigue vendada, vendida y por demás comprometida con la maldad. ¡Dónde quedó el compromiso de paz y libertad! De ser noble, como Alvarito, su papá. Ya no es el mismo ni para vestir, ya no usa ropa formal de acuerdo a su dignidad, con elegancia y distinción, que inspire respeto; ahora recurre a jean y camiseta, como un simple Pepe Galleta. No dejes que te devalúen, cumple tus sueños y tu meta. Tampoco hables con desdén; eres y serás siempre un caballero, con poder o sin dinero. ¡No defraudes al pueblo ecuatoriano!, que te dio el voto, querido Daniel; que prevalezca tu autoridad y si tienes que recapacitar y retroceder, hazlo con honor y dignidad. Cambia las preguntas de la consulta popular por prioridades, para librar a la patria de tantas barbaridades. ¡Mejor retroceder para llegar a la verdad, no avanzar para que triunfe la impunidad!

Myrna Jurado de Cobo