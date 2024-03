Cartas de lectores: En defensa de la justicia indígena

Las comunidades indígenas son núcleos sociales que constituyen una forma propia y peculiar de organización que guarda rasgos culturales ancestrales. Se rigen por códigos tradicionales diferenciados de las instituciones estatales. Aunque hoy las comunidades tienden a la privatización de la propiedad de la tierra y se vinculan paulatinamente a la economía capitalista, mantienen un sentido de territorio en que existen la propiedad individual y colectiva del suelo. En su ámbito territorial comunal se manifiesta la vitalidad de la fiesta, mantenimiento de acequias, integridad lingüística, práctica medicinal y justicia indígena. En las comunidades subsisten autoridades propias que ejercen justicia y obligan a sus miembros a cumplir normas establecidas para control social. Las reglas y preceptos de comportamiento son una práctica muy antigua, sustentada en relaciones de parentesco e ideas de reciprocidad y cooperación. La comunidad se encarga del custodio de los individuos, todos se conocen desde niños y saben a qué atenerse cuando se juzga a alguien. Se aplican castigos, cuando es el caso, muy severos, pero dando posibilidad de que el individuo se regenere y no se degrade moralmente, como en las cárceles públicas. No se trata de idealizar el comportamiento de los comuneros y el papel de la comuna, hay quienes faltan a sus obligaciones y no cumplen los deberes de minga, yana paricoj, randi randi, allí kausay, términos difíciles de traducir por pertenecer a otra cultura. Para sancionar a los infractores hay sistemas (multas, trabajos adicionales, regaños, recomendaciones, latigazos y cárcel pública). Las mujeres tienen deberes y derechos. Sin embargo, las sanciones que reciben son menos severas que las de los hombres. La Constitución ecuatoriana de 2008 reconoció la pluriculturalidad de Ecuador y de hecho la pluralidad jurídica, y otorgó a las autoridades indígenas competencia y jurisdicción para resolver conflictos internos de la comunidad; y decretó que las decisiones tomadas por autoridades comunales constituyen cosa juzgada. ¿Por qué cuestionar la existencia y valor de la comunidad indígena y su justicia?

Ileana Almeida