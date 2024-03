Lo que no debió pasar en Chone ni el resto del país por El Niño

Las alertas son cuatro. Blanca: se espera suceda en meses o años; amarilla: sucederá en meses o semanas; naranja: en semanas o días; y roja: en días u horas. Si ya sabían el efecto irreversible desde agosto de 2023 sobre el fenómeno de El Niño, ¿por qué esperaron que pasen lluvias intensas y tantas desgracias para declarar alerta roja? Según datos del Inhami, en Guayaquil llovió en un día lo que llueve en un mes. El domingo 3 de marzo veo en TV que hay 220 familias afectadas en Babahoyo. En mi ciudad, Chone, la semana pasada, desde el lunes 19 empezó a salir el agua, y desde la noche anterior llovía torrencialmente en las cabeceras de los ríos Garrapata y Mosquito; videos avizoraban la magnitud del evento. En un par de horas se llenó totalmente la ciudad. Para las 11 a.m. el centro estaba lleno de agua. Mientras, el COE no se reunía hasta la madrugada del miércoles para declarar la emergencia y ya había inundación grave en ciudadelas bajas, como la Yoyita, cerca al terminal terrestre, donde el agua sobrepasaba 1,30 m; y en la Miraflores no había vado, ya que sobrepasaba los 2 m. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: un hospital del MSP lleno de agua y bebés en termocunas siendo evacuados; en la calle más de un metro, al igual que el Hospital básico del IESS. El cementerio inundado; familiares cargaban un ataúd. Recién el jueves se abrieron once de las doce compuertas de la represa de Simbocal, antes estaban dos habilitadas. Lo sé porque el viernes cuando mi hijo iba con su mamá en bus vieron la ciudadela Miraflores ya sin agua. En cinco veranos nunca se limpió el canal de encauzamiento (desde el puente del Bejuco hasta el puente cativo del Olimpo); o las cabeceras de los ríos Garrapata y Mosquito, ya que Río Grande está represado. Si el actual alcalde (segundo periodo) lo hubiese hecho, al igual que abrir las compuertas, la comunidad no hubiese sufrido pérdidas materiales y de cultivos. Hay personas de la parroquia de Santa Rita que van a demandarlo por su negligencia. La Ley Orgánica de Régimen Municipal, dice, art. 162 literal j: Limpiar, mejorar y conservar las vías fluviales y los canales de navegación. Hay un letrero que dice: Evacuación hacia Edificio del GAD Municipal de Chone, 40 metros de distancia. Absurdo. ¿Qué pasó que no se habilitó el coliseo cerrado como albergue si es una zona alta? Espero que en los meses que faltan haya más apoyo a la comunidad por parte de ONG, pues hay pronósticos de lluvias más intensas en abril y mayo.

Fred Karol Núñez Figueroa