Cartas de lectores | Daniel Noboa vs Verónica Abad

Se escucha que la culpable de todos los males que azotan a nuestro país es la Constitución de Montecristi, apodada por todos como ‘Mamotreto’ con 444 artículos, 30 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Redactada por extranjeros a la medida de Correa que pretendió apoderarse del Ecuador imitando a Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Castro en Cuba, Maduro en Venezuela y próximamente Petro en Colombia. El Mamotreto santifica a los delincuentes, desaparece a los ejércitos, se roba toda la plata en obras inútiles con sobreprecio, empobrece más a los pobres regalándoles bonos, destruye hogares y amistades, instaura el criminal socialismo siglo XXl del Foro de Sao Paulo en las mentes débiles y desaparece para siempre al país escogido sin posibilidad de resucitar, porque siempre habrá un Diaz Canel como en Cuba, que se haga cargo del muerto y eternice la dictadura.

El impasse entre Noboa y Abad es una situación de difícil o imposible resolución; un callejón sin salida en el que no se produce ningún avance y todo parece indicar que no tendrá final por las buenas maneras. Críticos como ‘Martín Pallares’-Diario Expreso- dicen que los dos alimentan un albañal indigno con el país. “El nivel de perversidad y de falta de respeto con la ley con el fin de sacar a Abad del camino, que ha utilizado el Gobierno, es impresentable. Se trata de un abuso de poder ejercido por el ejecutivo que no tiene precedentes”. “Abad en cambio habló -en la entrevista en Ecuavisa- como si estuviera convencida de si misma, como una suerte de redentora o casi refundadora del país. La forma y el contenido de sus declaraciones eran las de una persona que está convencida de haber sido elegida para dirigir el destino del país por una inmensa mayoría”. Hablando de los combustibles por ejemplo, eliminará cualquier medida que haya tomado Noboa para disminuir los subsidios estatales. Lo dicho por Abad fue una espantosa y siniestra expresión de mala fe política y humana. Evidentemente no se da cuenta del daño que le hace al país. Noboa es el responsable por haberla escogido como su binomio.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar