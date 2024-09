Cartas de lectores: CPCCS requiere probidad notoria y formación académica

El organismo súperburocrático, centralista, contrario a la verdadera justicia y a la probidad debe desaparecer de inmediato, porque se vale de normativismos que atentan contra lo que significa ‘probidad notoria’. En ese malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no deben participar personas que tengan ‘mala conducta pública notoria’, aunque no tengan sentencia ejecutoriada. Es conocido públicamente que no hacen falta sentencias (las cuales a veces son ‘negociadas’) para conocer a personajes que no son probos. Es decir, aquellos que no tienen probidad notoria, ni calidad académica, y por lo tanto no deberían ser miembros de tan nefasto organismo, que ni siquiera debería existir.

El problema es que hay muchas personas que únicamente anhelan ser burócratas para tener dinero a como dé lugar. Conocen normativismos, pero no conocen lo que significa moral ni justicia.

Jorge Pino Vernaza