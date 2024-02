Cartas de lectores: El costo de la ‘Noboatada’ en un mundo asimétrico

En Relaciones Internacionales se debate mucho si las sanciones económicas a países son efectivas. Existen dos casos con un mismo actor: Rusia. Las sanciones que EE.UU. y la Unión Europea (UE) le impusieron a por su “operación militar especial” desde 2022 en Ucrania, fueron poco o nada efectivas. Luego de un pequeño declive en su economía, Rusia se ha recuperado y continúa campante gracias a sus exportaciones de petróleo y diamantes. Por otro lado, en 2024 Rusia sanciona ‘indirectamente’ a Ecuador al restringir la importación de banano luego de que el presidente Daniel Noboa cometiera la novatada de anunciar públicamente el envío de chatarra militar rusa a EE.UU., enemigo no declarado de Rusia. Sí, Moscú se escudó en el eufemismo de la “mosca jorobada”, pero la lectura política es otra. El intercambio de bienes, servicios, cooperación académica y científica entre dos países es algo común que terceros países casi nunca objetan ni se oponen, excepto cuando se tocan áreas sensibles y estratégicas como defensa y seguridad nacional. Ecuador se fue contra lo último. A las potencias mundiales, EE.UU., China, Rusia, la UE, etc., no les molesta que Ecuador tenga intercambios con sus enemigos. Rusia no reaccionó cuando en la ONU Ecuador votó condenando su incursión en Ucrania. Sin embargo, Noboa hizo lo que no se debió hacer. Si dentro del acuerdo con EE.UU. se encuentra el apoyo a sus intereses, lo que incluso signifique afectar a Rusia, Ecuador está en su derecho de así proceder, pero debe hacerlo de frente y consciente de las consecuencias que puede haber con Rusia, no actuar de forma ‘amateur’. En un mundo nada justo, la sanción económica de Occidente no pesó en mayor medida a Rusia, pero de no resolverse pronto, a Ecuador sí le pesaría una pérdida de casi USD 700 millones por año. Para Rusia no importar banano ecuatoriano no significa una mayor afectación, su presencia militar y política en África hace factible conseguir un nuevo proveedor. En un país donde se pide “arrimar el hombro” a la población, se podrían desvanecer sendos recursos por una ‘Noboatada’.

Pablo Cisneros Yánez