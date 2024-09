Cartas de lectores: Cortes de luz

Los cortes de luz se programaron de madrugada, de 3 a 6 de la mañana. Esto no se está cumpliendo, hoy en Urdesa Central deseaba regar las plantas y no lo pude hacer. En mi casa el agua la tengo a través de la bomba y cisterna; al no haber luz, tampoco tengo agua. La luz se fue a las 9 de la mañana y regresó a las 3:30 de la tarde, casi siete horas sin energía eléctrica. ¿Qué está sucediendo con Guayaquil?

Me imagino que los cortes serán en todo el país. Las más afectadas somos las personas de la tercera edad e hipertensos. Ejecutivos que ocupan altos cargos en el país seguramente no padecen lo que soporta la clase media. En octubre tendré 82 años, es una bendición de Dios, pero no imaginé que en un día caluroso no podría encender un ventilador o el aire acondicionado. Nuestra salud se deteriora, igual los artefactos eléctricos, aunque tengan regulador de voltaje. Los alimentos que están en la refrigeradora corren riesgo de dañarse. No se puede lavar la ropa en la lavadora pues no hay corriente; paralizan todo.

Es una irresponsabilidad sin nombre. Falta de previsión, corrupción. No se puede programar algo que no se puede realizar. Pude haber salido a un centro comercial, no me imaginé que los cortes durarían siete horas. ¡Cuántas personas enfermas en sus casas, en cama! No hay conciencia.

Tengo gran amor por mi ciudad y por mi país, con tantos recursos naturales que se han dejado perder por pésimas administraciones anteriores. Ya no tenemos el estero Salado, y el río Guayas tampoco es el mismo de mis años de adolescencia.

Los parques están descuidados, que sería a donde podría salir; faltan árboles que den sombra y bancas. No tengo en mi casa piscina como para decir que voy a estar en el agua. Por eso digo que los que más padecemos somos aquellos que no podemos darnos ciertas comodidades por falta de recursos. Pero hemos sido honestos y conservado siempre la dignidad. Espero que mi carta sirva para que reflexionen. Si el presidente y autoridades dicen que los cortes solo van a ser de madrugada, deben cumplirlo. Tienen que ser transparentes, no engañar a la ciudadanía que confía en ustedes.

Laura Esther Gómez Serrano