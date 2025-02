Cartas de lectores: La Corte inconstitucional

Traspasaron los límites de la razón y la sensatez; con sus fallos evidencian que han perdido la objetividad y nuestra confianza; no tenemos garantía de su imparcialidad. Los provida no somos intolerantes, creemos en la biología del género; si quieren creer en la ideología es su decisión y no deben imponer su postura. Aprendamos a respetar las diferencias.

Estoy en desacuerdo con el veredicto que han emitido, nos declaramos en rebeldía jurídica. Tenemos el derecho de objeción de conciencia, estamos en estado de indignación; por eso pedimos la rectificación o la renuncia de sus cargos.

La percepción de unos no es la de otros. Si nació hombre y hoy dice que es mujer, es su determinación y lo comprendo, pero no me obliguen a dar mi venia a esta sublimación pues tengo principios morales que voy a seguir.

Cuando el juez constitucional comete una injusticia hay que levantar la voz para recuperar cordura y conciencia. ¿Por qué los jueces fallan en sus veredictos? ¿Qué sucede cuando imponen su criterio y no actúan en derecho? ¿Debo acatar una injusticia o es mi deber objetar y denunciar? Proverbios 3:31 No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero