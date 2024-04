Cartas de lectores | Corte Constitucional: salve al IESS

Un jubilado acudió al Andrade Marín con varices reventadas. No hubo médico especialista. Pagó para salvarse $7.000 en una clínica privada. El Gobierno, que debe más de $ 10 mil millones al IESS, ha enviado a la Corte Constitucional, por considerarla ‘inconveniente’ la reforma aprobada por unanimidad en la Asamblea en marzo. A la madurez política que ha ganado el pueblo ecuatoriano, que ya no vota según le ‘aconsejen’, hay que sumar que afiliados y jubilados no comen cuento. Se necesita mayoría de trabajadores en el Consejo Directivo del IESS para intentar rescatarlo, desde el interés de los directamente afectados. ‘Los fondos del IESS no son sustentables’ (H. González et. Al, 2018). El sector privado, que ha dirigido directa o indirectamente, desde siempre, como delegado del Ejecutivo, está quebrando al IESS. ¿Qué más inconstitucional que intentar proscribir el derecho a no tener miedo a enfermarse o a envejecer en Ecuador?

Diego Fabián Valdivieso Anda