Cartas de lectores: La contradicción legal

No soy abogado, pero he observado con indignación lo que la Constitución de la República nos otorga; los acuerdos, las resoluciones, los requisitos nos quitan, y con el pretexto de cubrir los vacíos legales, no se respetan los principios constitucionales.

No soy abogado, no entiendo los dimes y diretes, pero estoy mirando consternado el abuso. La ley está siendo manipulada para beneficiar a los infractores, las argucias legales nos están destruyendo.

No soy abogado, me están animando a estudiar, para comprender el teje y maneje.

Quienes imparten justicia son injustos, quienes deben hacer respetar la ley, la irrespetan; la ley está manoseada al antojo de las autoridades.

No soy abogado, solo soy un ciudadano que piensa. Las contradicciones legales nos ponen en la pared, y la ceguera de la justicia es una espada que está hiriendo a la sociedad; algo debemos hacer para que las cosas cambien.

¿Por qué se crean los vacíos legales? ¿Por qué hay contradicciones en la ley? ¿Por qué hay injusticia en la justicia?

“Las contradicciones y los vacíos legales son el caldo de cultivo del abuso y la corrupción”. Eclesiastés 3:16... “Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad”. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero