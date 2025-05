Cartas de lectores: El Poder en la Constitución

El último período democrático inaugurado en 1979 con Jaime Roldós tuvo como origen el referéndum un año antes en el cual los ecuatorianos decidieron por la reformada constitución de 1945 y la nueva propuesta; esta última el pueblo en referémdun la aprobó. Desde ese año el Poder está constituido; siendo así que las constituciones de 1998, 2008 no contaron con esa potestad. Ambas asambleas fueron constituyentes y la última de pleno poderes. Tal fue su poder que cesó autoridades o las ratificó, creó dos poderes adicionales el de Control y Transparencia y el Electoral, a más de un catálogo de derechos de diverso orden y naturaleza. La situación se ha vuelto delicada en el sentido de que la Asamblea Nacional está integrada por personas sin requisitos y conocimientos de su quehacer. En las entidades sus titulares están prorrogados en funciones, incluso por años (vocales del CNE y jueces del TCE). No se los puede designar porque casi siempre coincide que se encuentran en ‘período electoral’, que los blinda ante cualquier intento. Que es lo loable para el país, luego de haber terminado unas elecciones, considerar el Dictamen 7-19-RC-19 con las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional. En ellas el Congreso, con carácter bicameral, tendrá capacidad de realizar reformas y dejar a un lado a la Asamblea Nacional, cuya integración será más o menos lo mismo en cuanto a calidad y conocimiento. Siendo así, el Gobierno nacional debe hacer la consulta popular con las ocho preguntas del Dictamen y devolver la institucionalidad que el país requiere de forma inmediata; para luego ir a la profunda revisión de las múltiples leyes orgánicas e incluso a la división territorial y a las funciones de los gobiernos descentralizados, que se han convertido en la fuente del mal uso de los recursos del Estado. De igual manera considerar que países referentes tienen una Suprema Corte con nueve jueces vitalicios y el Ecuador 21. Deberá haber una sala especializada para los asuntos contencioso electorales y terminar con el abuso de poder de organismos nacidos en una arquitectura constitucional que no funcionó.

Señor presidente, no mas gasto público innecesario; no estamos como país en capacidad de gastos desmedidos pues ya se aproximan las elecciones seccionales y volvemos a reactivar este círculo vicioso. Este país requiere estabilidad, la cual que empieza por el empleo, salud y educación.

Wagner Mantilla Cortés