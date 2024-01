Cartas de lectores: ¿Conspiraciones y ‘fake news’? ¡Despierta planeta!

El Estado Global de China y Rusia con la ONU, OMS, Davos y FEM 2030, compra políticos, élites, banqueros, científicos, medios, religiones, etc., imponen una verdad única; será el fin con su ley de censura a teorías conspirativas y noticias desinformativas. Hamás, con billones del mundo para salud y desarrollo, construye el Metro de Gaza y armas para desaparecer a Israel. Callan la devastación de Ucrania y la anexión de Crimea por Putin, y China va con patente de corso por Taiwán, libre 75 años. Con Floyd erigieron un editorial racista pero callaron su récord delictivo y de drogas. Poco dijeron de la mujer blanca en Europa que fue golpeada y violada por un árabe. ¿Destrozan la sociedad, la prensa libre y la familia de Dios? En Argentina una jueza y asesora de menores ‘chuecas’, restituye a la madre drogadicta el hijo que abandonó dos años y, “con su pareja lo violaron y golpearon hasta matarlo”. No hubo marchas por el niño. CNN informa que Trump está fuera de la boleta electoral, no aclara que puede apelar y que la CS lo restituiría. No ordenó ingresar al Capitolio, sus seguidores cayeron en la trampa; hay videos donde la Policía quita las vallas y los invita a pasar. Quieren su muerte política. Brasil prohíbe señalar fraude electoral y apresan a denunciantes. Maduro descalifica a M. C. Machado que, gana largo sin fraude. ¿Protegen a delincuentes, narcos y pedófilos, y víctimas civiles y Policía son apresados? ¿A Milei lo quieren tumbar y eliminar. Villavicencio fue asesinado, ¿con la ceguera policial del Estado?

Juan Carlos Cobo Rueda