Cartas de lectores: Conozco a un hombre bueno...

Si no tiene cuidado, lo que no pensaba hacer y ser, se convertirá

Conozco un hombre bueno que se corrompió; el sistema y el poder hicieron su labor, cayó en tentación. Lo que fue dejó de ser y apareció la deshonestidad, se volvió cómplice y encubridor. Se ahogó.

Conozco un hombre bueno que se volvió malo, puede justificar su conducta, pero sus acciones serán testigos, sus valores fueron contaminados, perdió su dignidad por un puñado de dólares. Conozco un hombre bueno que se transformó de persona agradable en desagradable, dejó de ser sincero para ser mentiroso; engaña a los demás y se engaña a sí mismo, cosechará el fruto de su maldad.

Conozco un hombre bueno que se está destruyendo, tuvo buenas intenciones y quiso hacer algo, en el trayecto perdió el rumbo. Si no tiene cuidado, lo que no pensaba hacer y ser, se convertirá. ¿Cuándo alguien se vuelve malo? ¿Por qué se hacen maldades? ¿Cuál es el fin de la corrupción? “¿Cuándo cambió tu corazón? No permitas que las circunstancias te corrompan, dile no a la maldad y aprende a ser honesto”. Mateo 24:12...y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero