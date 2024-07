Cartas de lectores: La CNT en Milagro funciona a medias

Es preocupante para la ciudadanía milagreña que la CNT esté desempeñando sus funciones a medias. Hay ciudadelas donde no funcionan los teléfonos: las líneas no dan el servicio correspondiente porque pillos se han llevado el cable que es de cobre. Los usuarios denuncian en la central y les expresan que en pocos días estará restablecido el servicio, pero esa es sola la leyenda del gallo pelón; con ello están haciendo un grave perjuicio a los usuarios. También están prestando servicio de internet y para ello han contratado a un grupo de personas que todos los días recorren las calles de la ciudad ofreciéndolo. Nunca van a lograr lo que desean, es decir, colocar a nuevos clientes a internet, por cuanto por lo menos un 50 % no está prestando el servicio.

En vista de ello se hace un llamado de atención a quien corresponda para que dé una solución definitiva a los clientes de teléfonos fijos, los cuales permiten comunicarse entre familias o amigos, así como en los negocios.

Gualberto Arias Bonilla