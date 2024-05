Cartas de lectores | ¿CNT debe desaparecer?

No hace falta recalcar que mi madre se encuentra incomunicada, ya que este es su único medio de comunicación

Escribo esta denuncia pública, en vista de que estamos en total indefensión ante la inoperancia de esta institución. Paso a detallar mi caso: mi madre, señora de 94 años, mantiene una línea telefónica desde hace muchos años. Hace aproximadamente 45 días se quedó sin tono y puse la denuncia respectiva en la web de CNT (puse un reclamo cada semana), pues por razones de tiempo (por trabajo), no he podido ir personalmente. Hace aproximadamente un año la experiencia fue satisfactoria al denunciar un reclamo parecido por esa vía. Lastimosamente en esta ocasión ha sido desastrosa. Acudieron a los 30 días aproximadamente, aduciendo, y copio literalmente: “al momento se ha presentado un evento fortuito el caso ya se encuentra reportado al personal especialista para su pronta solución en una (sic) tiempo de 24 a 72 horas.…”; y procedieron a cambiar a fibra óptica (¡después de 30 días!). ¡El servicio duró cuatro días! Desde entonces he realizado al menos cinco denuncias y la respuesta ha sido la misma: “al momento se ha presentado un evento fortuito el caso ya se encuentra reportado al personal especialista para su pronta solución en una (sic) tiempo de 24 a 72 horas.…”.

No hace falta recalcar que mi madre se encuentra incomunicada, ya que este es su único medio de comunicación; por su edad y condición, la tecnología se le dificulta. El manejo de celular no es una opción. Aspiro a que esta denuncia pública tenga eco en la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, a los cuales he copiado en innumerables tuits.

